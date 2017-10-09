Дружина Вороненкова довіряє висновку ГПУ, але шокована – Пономарьов

Дружина Дениса Вороненкова Марія Максакова і його друг Ілля Пономарьов вірять, що Володимир Тюрін міг замовити вбивство Вороненкова.



Про це екс-депутат Державної думи Російської Федерації Пономарьов, котрий переїхав до України, заявив на прес-конференції після заяв генпрокурора про результати розслідування вбивства його колишнього колеги.



"Хотів би привітати Генеральну прокуратуру з цим успіхом. Справді, замовні вбивства розкриваються дуже зрідка. Довго йшла робота – але дуже швидко, якщо врахувати характер цієї справи і складність, її розкрили", – сказав Пономарьов



"Я розмовляв із Марією. У нас спільна позиція, що ми довіряємо результатами цього розслідування і вважаємо, що слідство справді докопатися до правди", – заявив він.



Пономарьов упевнений: "У Тюріна не було прямого мотиву самого по собі замовляти це вбивство".



"Від самого початку, коли ця версія розглядалася, Маша вважала її абсолютно неймовірною, бо вона з ним регулярно спілкується, він батько двох її дітей, ці діти живуть із ним. І для неї ці висновки – шок і особиста трагедія", – зазначив він.



На думку Пономарьова, розслідування не було політично заангажованим.



"Найпростіший спокуса – це сказати, що в усьому винні спецслужби Росії і відмести всі інші версії. Їх усі (версії) було розглянуто – і була встановлена ​істина", – сказав політик.



"Зараз у Росії буде досить складний вибір, тому що з самого початку всі російські телеканали говорили про те, що в цьому вбивстві немає політичного сліду – це була кримінальна розбірка з Денисом. І ось зараз є докази, які стосуються одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Росії, який зараз претендує на звання кримінального короля російського світу", – сказав він.



"Тепер є варіант видати цю людину. Тим більше, що Російська Федерація має таку можливість – адже він громадянин Казахстану і отримав російське громадянство значно пізніше – саме Марія клопотала за надання йому громадянства. Відповідно, згідно із законодавством Російської Федерації, його можуть видати Україні", – зазначив Пономарьов.



"Або Російська Федерація скаже: справді, це наш політичний інтерес, – і відмовиться його (Тюріна) видавати, але тим самим розпишеться з точки зору того, хто був у цьому зацікавлений", – продовжив він



Політик підсумував: "У тому, що за цим, врешті-решт, стоїть російська правоохоронна машина, російські спецслужби, у нас великих сумнівів немає... Виглядає все саме так, що саме у тієї людини був мотив на замовлення цього вбивства".



Як відомо, Марія Максакова-Ігенбергс – оперна співачка, у минулому ведуча ТБ і депутат Держдуми РФ, має громадянство Росії й Німеччини. Її старші син і донька від неформальних відносин проживають у Росії. У шлюбі з Вороненковим вона народила сина (15 квітня 2016 року).



23 березня 2017 року Вороненкова застрелили біля готелю "Прем'єр-палас" у центрі Києва, на перетині бульвару Шевченка і вулиці Пушкінської.



9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справу розкрито – і підозру в організації вбивства пред'явлено колишньому "чоловікові" Максакова, російському "злодію в законі" Володимиру Тюріну.

На думку слідства, мотив подвійний: російське керівництво хотіло усунути Вороненкова як цінного для України свідка – і скористалося для цього амбіціями Тюріна.

Олена Рощенко, УП