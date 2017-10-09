Корчак оздоровилася на 100 тисяч гривень

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 14:10

Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак у вересні склала 211 946 гривні, 107, 2 тисяч з яких - матеріальна допомога на оздоровлення.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Корчак склав 23 177 гривень, надбавка за вислугу років - 11,6 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 23,2 тис. гривень, оплата за період відпустки - 43,2 тис. гривень.

Крім того, Корчак заробила 3,5 тис. гривень за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Вказується, що члени НАЗК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за вересень 47,4 тис. гривень і 73,9 тис. гривень відповідно.

Як відомо, зарплата Корчак в березні склала 87 572 гривні, в квітні – 101 400 гривень, в травні - 104 884 гривні, в червні - 100 838 гривні, в липні - 113 318 гривні, а в серпні - 108 373 гривні.

У лютому 2017 розгорівся скандал навколо великих премій, які виписувала Корчак.

У жовтні 2016 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати.

У результаті цього замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Пояснюючи ситуацію Корчак заявила, що премії по 200 тисяч виписувала собі за роботу.

Теми: НАЗК зарплати
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