Міністр охорони здоров'я Тунісу помер після участі в марафоні

1431 перегляд
Понеділок, 9 жовтня 2017, 16:06

Міністр охорони здоров'я Тунісу помер від серцевого нападу після участі в благодійному марафоні.

Про це повідомляє ВВС.

56-річний Слім Чакер впав, пробігши 500 метрів, і пізніше помер у військовому госпіталі.

Марафон проводився в приморському місті Набуль в неділю, щоб зібрати кошти для побудови дитячої клініки боротьби з раком.

Чакер був призначений міністром охорони здоров'я в минулому місяці при масштабних перестановках в уряді.

Він був колишнім банкіром, який служив в міністерстві фінансів та спорту та молоді після повалення Зіна аль-Абідіна Бен Алі в 2011 році.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві під час "Wizz Air Kyiv City Marathon" помер директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта.

Чоловікові раптово стало зле і він упав, а медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

Теми: здоров'я
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МОЗ звітує, що видав "Доступних ліків" на 235 млн 5 жовтня 2017, 11:31
Невакцинованих від кору дітей тимчасово звільнять від занять у школах – МОЗ 29 вересня 2017, 13:32
На медреформу голосів немає, навіть у коаліції є питання – Кононенко 29 вересня 2017, 11:53
powered by lun.ua
Головні новини
У Тюріна відреагували на звинувачення у вбивстві Вороненкова
Посольство Польщі відреагувало на скандал з імпортом вугілля з ОРДЛО
МЗС підтвердило загибель одного українця в Конго
Кількість субсидіантів в Україні може зрости до 90%
Усі новини
виставка

"Проект Енеїда": хто, коли і як ілюстрував відому поему Котляревського?

прогноз

Якою Україна буде за 5-10 років?

відео

Чому нас меншає? Доступно про складні демографічні питання