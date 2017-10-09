У вівторок в Україні від 2° морозу до 14° тепла

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 17:02

10 жовтня в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, на крайньому півдні країни вночі 7-10°, вдень 15-18°; у Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

В Харкові у вівторок без істотних опадів, температура вночі 5-7°, вдень 11-13°.

10 жовтня у Дніпрі без істотних опадів, вночі повітря прогріється до 4-6°, вдень 10-12°.

В Одесі у вівторок істотних опадів не очікується, температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.

10 жовтня у Львові без істотних опадів, температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

У Києві без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Українська правда

Теми: погода
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