В РФ кажуть, що ревнощі не основна версія вбивства Вороненкова - РосЗМІ

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 18:50

У Слідчому комітеті Росії не вважають пріоритетною озвучену версію Генпрокуратури України про вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це заявили слідчі, які займаються розслідуванням вбивства Вороненкова, передає російське видання РБК.

Вказується, що російське слідство розглядає кілька версій. Серед них є і побутова, тобто вбивство, вчинене на грунті ревнощів.

"Ця версія не є пріоритетною", - вказав співрозмовник.

Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. 

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Теми: Вороненков Росія прокуратура
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