День в АТО: Бойовики застосовували міномети та гранатомети, 2 постраждалих

Проросійські бойовики у понеділок 6 разів порушили перемир'я, застосовуючи міномети та гранатомети різних видів. У відповідь майже на кожен обстріл сили ЗСУ застосовували зброю на ураження.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, де бойовики вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки.

"Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано, і зараз стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - сказано у повідомленні.

Крім того, під ранок проросійські незаконні збройні формування обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомету біля Талаківки. У результаті цієї провокації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойову травму.

Також близько 16 години НЗФ у районі Широкиного застосували 82-міліметровий міномет.

Вдень на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з кулеметів українських захисників біля Авдіївки та Невельського.

На Луганському напрямку факт застосування НЗФ протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Новоолександрівки.

Українська правда