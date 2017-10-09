Ердоган уникає запитань щодо запровадження санкцій проти РФ

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 20:21

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган уникає відповіді щодо можливості запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Це випливає з його відповіді на спільній прес-конференції з главою Української держави Петром Порошенком у Києві, передає УНІАН.

Зокрема, лідера турецької держави запитали, чи готова його країна до запровадження санкцій щодо Росії з огляду на постійні заяви про підтримку територіальної цілісності України.

"Я і на попередніх прес-конференціях розповідав, наскільки делікатним для нас є питання Криму. Ми зараз намагаємося вжити будь-яких заходів стосовно наших братів кримських татар, які перебувають в ув'язненні, і я думаю, що з часом ми отримаємо результат цих зусиль", - сказав Ердоган.

"Ми слідкуємо за цією ситуацією, і позиція Туреччини стосовно Криму і взагалі в цих питаннях як на національному, так і міжнародному рівнях, відома. Ми не будемо бачити наших братів окремо від нас, і не бачимо їх такими в майбутньому", - заявив президент Туреччини.

Теми: Туреччина Росія санкції
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