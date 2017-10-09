Головні новини дня – за 60 секунд

Організатори вбивства Вороненкова, затримані українські прикордонники, смерть українця в Конго, Приватбанк, імпорт вугілля з ОРДЛО в Польщу, субсидії і театр на Подолі - новини, які обговорювали 9 жовтня.

Про вбивство Вороненкова. Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

В ГПУ зазначили, що організатором вбивства є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції Тюріна.

Крім того, трьом особам повідомлено про підозру, двох осіб затримано.

"Ми бачимо переплетіння особистих інтересів замовника, помсту верхівки ФСБ, яка була звинувачена у корупції, а також інтересів вищого керівництва Кремля, щоб цінний свідок замовчав навіки", - сказав Луценко.

У Тюріна зі звинуваченням не згодні.

"Вбивство Вороненкова - це справа рук українських націоналістів, які сподівалися, що потім українська влада використає його для нових звинувачень Росії. Тюрін до цього злочину не має ніякого відношення, а звинувачення на свою адресу вважає маячнею", - заявив адвокат Сергій Біляк, який раніше представляв його інтереси.

Про українських прикордонників. Російський суд арештував на 2 місяці двох українських прикордонників, яких затримали 3 жовтня російськи правоохоронці.

Про загибель українця в Конго. Громадянин України загинув через катастрофу Ан-12 в Конго, яка сталася 30 вересня. МЗС вирішує питання репатріації.

Про Приватбанк. Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Про імпорт вугілля з ОРДЛО у Польщу. Міністерство закордонних справ Польщі не є компетентним стосовно низки питань, порушених в статті видання Dziennik на тему імпорту до Польщі антрациту зі сходу України.

"З метою одержання повної інформації пропонуємо звертатися до польського Міністерства розвитку, Міністерства енергетики та Національної податкової адміністрації", - запропонували польскі дипломати.

Про субсидії. Через можливе зростання ціни на газ кількість українців, які отримують субсидії, може досягти позначки 90%.

Про театр на Подолі. "Цей театр є унікальним. Бо він народжувався в муках. Це очевидно, бо багато хто вважав, що вони прикрилися театром, але тут будується торговий центр або щось інше. Якби вони прийшли і подивилися, то вони б побачили фантастичне фойє, унікальне сценічне обладнання, обладнання для голограм, унікальний театр. Храм мистецтва 21 століття", - заявив президент Петро Порошенко на відкритті театру.