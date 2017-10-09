У Росії визначили 9 основних загроз для країни

3171 перегляд
Понеділок, 9 жовтня 2017, 22:19

Комісія Ради Федерації із захисту державного суверенітету визначила 9 напрямків втручання ззовні у внутрішні справи Росії, які є найбільш актуальними та несуть серйозну загрозу.

Як повідомляють РИА Новости, першим в попередній доповіді комісії зазначено "створення і підтримка НКО, інших подібних структур, які прямо або побічно беруть участь у політичній діяльності в інтересах зарубіжних держав і які мають вплив на інститут громадянського суспільства в цілому".

Ще однією загрозою ззовні, на думку сенаторів, є робота політичних конкурентів Росії з освітніми установами. Закордонне фінансування освітніх програм, згідно з доповіддю, покликане допомогти здійснювати контроль над цією сферою і трансформувати її в потрібному для конкурентів напрямку.

Наступною загрозою парламентарії вважають "використання ЗМІ та соціальних мереж для дискредитації країни, інститутів влади, політичних лідерів і в цілому для формування певних стандартів громадської думки".

Крім того, законодавці підкреслюють небезпеку дискредитації Російської православної церкви і спроб розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Турбує сенаторів і стимулювання протестних настроїв ззовні, залучення до протестних акцій молоді, а також втручання в російські вибори на федеральному і регіональному рівні.

"Розпалювання міжетнічних протиріч, конфліктів, інспірування протестних акцій на етнічному ґрунті в республіках Північного Кавказу, Поволжжя, в Криму" також є загрозою зовнішнього втручання в справи РФ.

Серед зовнішніх загроз парламентарії відзначають всі види антиросійських санкцій як "інструменту тиску на владу" і очорнення на світовій арені російського політичного та економічного життя з подальшим використанням цієї інформації всередині Росії.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ердоган уникає запитань щодо запровадження санкцій проти РФ 9 жовтня 2017, 20:21
ЄС: Росія повинна негайно звільнити незаконно затриманого Павла Гриба 9 жовтня 2017, 18:51
В РФ кажуть, що ревнощі не основна версія вбивства Вороненкова - РосЗМІ 9 жовтня 2017, 18:50
powered by lun.ua
Головні новини
Збірна України програла Хорватії, і не їде на ЧС-2018 в Росію
Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ
Головні новини дня – за 60 секунд
Інфляція зросла до 2% - Держстат
Усі новини
кіноіндустрія

Як сьогодні влаштований Голлівуд? Секрети створення успішних фільмів

освіта

Українського "Нобеля" для вчителів отримав викладач фізики з власною планетою

відео

Чому нас меншає? Доступно про складні демографічні питання