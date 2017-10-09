Матіос: Неграмотна більшість у Раді змушує мене танцювати, як на сковорідці

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос висловився проти ухваленого Радою закону, який запроваджує судову реформу.

Про це він сказав в ефірі ZIK.

Матіос заявив, що "неграмотна більшість у Верховній Раді примушує (його - ред.) танцювати, як на сковорідці".

"Як я можу це (закон) виконувати. Я повинен бунтувати? Як військовий я не маю права це робити. Я бунтую тут публічно і закликаю пана Парубія одуматися", - сказав посадовець в ефірі телеканалу.

"У вас є експертне-юридичне управління Ради та багато інших спеціалізованих закладів - Інститут Корецького, Академія правових наук, спеціалізовані інститути Генпрокуратури, МВС та СБУ. Запитайте, чи можливо виконати те, що написано, крім поправки Лозового, яку нібито знівелював не досить чисто юридично пан Ємець. Я співчуваю народному депутату Руслану Князевичу і собі, що ми повинні бути втілювачами закону про судову реформу", – додав Матіос.

Як відомо, 6 жовтня парламент не скасував свого рішення про ухвалення закону, який запроваджує судову реформу.

Верховна Рада ухвалила його 3 жовтня. Перед цим парламент 7 пленарних днів розглядав 4 383 поправок до закону.

Через великий обсяг документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.

Цей закон, зокрема, визначає Верховний Суд як єдину касаційну інстанцію в Україні, а також запроваджує механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного Суду в одній із подібних справ (так зване прецедентне право).

Також запроваджується Вищий суд з питань інтелектуальної власності так званий "електронний суд" (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система).

Після ухвалення законопроекту депутати обурювалися, що поправка Андрія Лозового скорочує термін розгляду кримінальних справ так, що колишні "регіонали" та керівники держави можуть уникнути відповідальності. Але заступник голови комітету з судочинства Леонід Ємець запевнив, що ця поправка по суті не потрапила до КПК.