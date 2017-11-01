ЗМІ назвали ім'я терориста, який наїхав на людей в Нью-Йорку

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Середа, 1 листопада 2017, 01:25

Наїзд на людей в Нью-Йорку скоїв чоловік на ім'я Сайфулло Хабібулайович Саїпов, який прибув в США з Узбекистану.

Про це повідомив американський телеканал CBS.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Здійснивши наїзд на людей, підозрюваний вийшов з вантажівки з криками "Аллаху Акбар".

Влада Нью-Йорка вважає, що це був одиничний, не пов'язаний з яким-небудь терористичним угрупованням, теракт.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

За уточненими даними загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав інцидент терактом.

Теми: США теракт
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