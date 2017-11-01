Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

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Середа, 1 листопада 2017, 02:17

Національний суд Іспанії видав повістки на імена усуненого з посади президента Каталонії Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його уряду, так само усунених із посад, на допити.

Про це пише Радіо Свобода.

Суд у Мадриді починає розглядати звинувачення проти колишніх регіональних посадовців у заколоті, підбурюванні до заколоту і розтраті державних чи громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Колишні посадовці викликані на допити на 2 і 3 листопада.

Як відомо, сам Пучдемон нині перебуває у столиці Бельгії Брюсселі. Він заявив, що не проситиме політичного притулку в цій країні, однак в Іспанію не повернеться.

За його словами, те, наскільки довго він лишатиметься в Брюсселі, залежить від гарантій чесного судового процесу. Тільки-но вони будуть забезпечені, "ми негайно повернемось".

Нагадаємо, у вівторок Пучдемон погодився на скликані Мадридом вибори в регіоні.

Дострокові вибори у Каталонії Мадрид призначив на 21 грудня цього року, розпустивши каталонський парламент. На цей крок іспанський уряд пішов після того, як парламент Каталонії проголосив незалежність республіки.

Теми: Каталонія Іспанія
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