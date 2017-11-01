На Донбасі загинув доброволець з Грузії Гіоргі Саралідзе

На Донбасі в ході антитерористичної операції загинув доброволець з Грузії Гіоргі Саралідзе.

Про це повідомив командир грузинського легіону Мамука Мамулашвіли у facebook.

"Загинув доброволець з Грузії Гіоргі Саралідзе", - написав він.

Як повідомляв 31 жовтня штаб АТО, терористи ОРДЛО з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Опитного. У результаті один український воїн загинув, один був поранений.