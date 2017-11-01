Теракт в Нью-Йорку: У вантажівці знайшли доказ причетності до ІДІЛ

Поліція знайшла свідчення причетності терориста, який вчинив наїзд на людей в Нью-Йорку, до ІДІЛ.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє NBCnews.

У записці, знайденій усередині вантажівки, якою скоєно наїзд на людей на велосипедній доріжці в Манхеттені, сказано, що злочинець здійснив атаку від імені терористичної організації ІДІЛ.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

St. Charles, Missouri, Corrections Department

Раніше цей громадянин кілька притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.