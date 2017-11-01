Доба в АТО: увечері бойовики застосували артилерію, є втрати

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Середа, 1 листопада 2017, 07:46

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У районі проведення АТО ворог й надалі порушує перемир’я та застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів.

Так, увечері окупанти майже 2 години били із 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного, що на Приморському напрямку. Українські воїни відповідали противнику із піхотного озброєння.

У результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військовослужбовців. 

На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.

А на Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.

"Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців", - зазначили у штабі.

Як повідомлялось, в ході антитерористичної операції на Донбасі загинув доброволець з Грузії Гіоргі Саралідзе.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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