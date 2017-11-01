Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів до Києва
Колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.
Про це він написав у Facebook, коментуючи пост генпрокурора Юрія Луценка про екстрадицію Каськіва.
"Генеральна прокуратура повідомила про успішну спецоперацію ГПУ і СБУ щодо Владислава Каськіва, який перебував у Панамі, назвавши це першим випадком екстрадиції і заявивши, що вони попереджали, що ніхто і ніде не сховається", – зазначив Портнов.
"М'яко кажучи, це дешевий піар, а не спецоперація. Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади своєї добровільної екстрадиції до України, доводив панамському суду, що йому нема чого приховувати, а потім ще й купив авіаквиток за свій рахунок", – заявив він.
"Учора він (Каськів – ред.) вільно переміщувався в аеропорту Амстердама і вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українським слідчим. Спецоперація у них. Ох, і чорти", – стверджує Портнов.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Каськіва доставили до Головного слідчого управління ГПУ, із ним проводять слідчі дії.
Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).
У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.
18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.
Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.
12 вересня того року Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $600 тисяч – він вніс заставу і вийшов на свободу 30 вересня 2016 року. Також екс-чиновник подав клопотання про політичний притулок.
У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.
ГПУ сподівалася на видачу Каськіва Україні до кінця літа.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.