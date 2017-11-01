Росіянина посадили за спробу воювати на боці ЗСУ

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Середа, 1 листопада 2017, 12:28

Російський суд засудив жителя Челябінської області до 3 років і 3 місяців в'язниці, звинувативши його в спробі вступити до лав українського батальйону "Азов".

Про це пише "Медуза" з посиланням на регіональне управління ФСБ.

Повідомляється, що житель міста Копейськ буде відбувати покарання в колонії загального режиму.

За даними ФСБ, засуджений, ім'я якого не розголошується, "дотримувався ідеології націонал-соціалізму і виїжджав в листопаді 2014 року до України для участі в складі батальйону "Азов" у бойових діях у якості найманця".

У Копейському міському суді розповіли, що представники "Азова" зустрілися з підсудним на блокпосту в Маріуполі і відвезли його в інше місце.

"З'ясувавши, що підсудний не володіє необхідними бойовими навичками для участі в збройному конфлікті, йому відмовили у вступі до полку і доставили назад на той же блокпост", - повідомили представники суду.

Підсудний, додали вони, також звинувачувався в поширенні екстремістських матеріалів, які він нібито репостив влітку 2015 року на своїй сторінці в одній із соцмереж.

Суд визнав його винним у "замаху на участь в якості найманця у збройному конфлікті або військових діях", "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності" та "збудження ненависті або ворожнечі за ознаками національності".

Як відомо, батальйон "Азов" був сформований з добровольців 2014 року в Маріуполі Донецької області. Пізніше його було переформатовано в полк. Зараз він входить до структури Національної гвардії України.

Теми: Росія Донбас АТО суд в'язниця
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