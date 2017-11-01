НАЗК повністю перевірило лише півсотні декларацій

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Середа, 1 листопада 2017, 12:37

Нацагентство з питань запобігання корупції станом на середину жовтня встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб.

Про це повідомляється у відповіді Агентства на запит проекту "Марлін".

Зокрема це декларації президента, членів уряду, шести народних депутатів, дев'яти суддів різних інстанцій, трьох прокурорів та інших.

Зазначається, що у перевірених деклараціях не виявлено порушень, які підпадають під контроль НАБУ.

"Станом на 13.10.2017 до Національного антикорупційного бюро України не надсилалися матеріали за результатами зазначених перевірок", - додали в НАЗК.

Загалом в офіційному реєстрі НАЗК міститься 1,5 мільйона декларацій та змін до них.

 

Теми: НАЗК декларації
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