НАЗК повністю перевірило лише півсотні декларацій

Нацагентство з питань запобігання корупції станом на середину жовтня встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб.

Про це повідомляється у відповіді Агентства на запит проекту "Марлін".

Зокрема це декларації президента, членів уряду, шести народних депутатів, дев'яти суддів різних інстанцій, трьох прокурорів та інших.

Зазначається, що у перевірених деклараціях не виявлено порушень, які підпадають під контроль НАБУ.

"Станом на 13.10.2017 до Національного антикорупційного бюро України не надсилалися матеріали за результатами зазначених перевірок", - додали в НАЗК.

Загалом в офіційному реєстрі НАЗК міститься 1,5 мільйона декларацій та змін до них.