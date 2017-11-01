У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО 31 жовтня

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще п'ятеро бійців зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 1 листопада розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"На превеликий жаль, вчора близько 8.45 внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами наших позицій поблизу Опитного загинув один захисник України. також внаслідок ворожих обстрілів поблизу Кам'янки, Опитного та Широкиного 5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення", – сказав він.

За словами Лисенка, всіх їх оперативно евакуювали до військових мобільних госпіталів, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Речник АТО зазначив, що останній день жовтня відзначився потужними обстрілами російсько-окупаційними військами позицій Збройних Сил України.

Ворог застосовував по силах АТО заборонені Мінськими домовленостями 122-мм артилерію, 120-мм міномети, а також озброєння БМП та стрілецьку зброю.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 17 обстрілів позицій Сил АТО, 16 з них були прицільні.

За словами полковника, військовослужбовці ЗСУ 13 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

"Нагадуємо, що захисники України тривалий час дотримуються Мінських домовленостей та режиму тиші. Проте, у разі прямої загрози життю наших захисників, командири на місці приймають рішення на відкриття вогню у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами", – наголосив Лисенко.

Валентина Романенко, УП