Зафіксовані нові побиття українських журналістів

У жовтні зафіксовано 5 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Про це свідчать спостереження Національної спілки журналістів.

Повідомляється, що напади сталися в Києві й передмісті, а також у Херсонській області.

Широкого резонансу, кажуть у спілці, набуло побиття й затримання спецпризначенцями трьох журналістів у Святошинському суді Києва – Дмитра Реплянчука з "Громадського ТБ", Сергія Лефтера з УНІАНу та Кирила Малишева з видання "Страна.ua".

Один з постраждалих розповів, що його били по камері, повалили і били ногами.

Крім того, розповідають у НСЖУ, 14 жовтня під Києвом в селі Забір'я під час роботи було скоєно напад на журналіста й побито його авто. Той здійснював зйомку пікету будинку одного з місцевих підприємців. З воріт маєтку виїхав чорний джип, з якого в автомобіль журналіста почали кидати цеглу.

Також повідомляється, що 28 жовтня під час виборів до Білозерської ОТГ на Херсонщині скоєно напад на журналіста, який зафіксував підвезення виборців до виборчої дільниці. У ході зйомки з автобуса вибігли люди, які почали відбирати камеру в журналіста й побили його.

Усього, як підрахувала спілка, з початку року зафіксовано 80 випадків фізичної агресії стосовно журналістів.

Як повідомлялося, у вересні Національна спілка журналістів зафіксувала 11 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків.

Українська правда