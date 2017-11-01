Підрив полковника СБУ: в мережі з'явилося фото організатора

3215 переглядів
Середа, 1 листопада 2017, 13:40

Служба безпеки України опублікувала фотографію людини, яка організувала вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі у березні цього року.

Знімок на своїй сторінці Facebook показала речниця служби Олена Гітлянська.

 

За її словами, це - бойовик на прізвисько "Ленін", який керує центром спеціальних операцій так званого "МГБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.

"Саме ця людина та його підопічні відповідальні за вбивство контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша", - повідомила прес-секретар.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини Хараберюша.

Вибух автомобіля, в якому перебував Хараберюш, стався 31 березня в Центральному районі Маріуполя на перетині просп. Металургів і вул. Кафайської. Сам Хараберюш, який займав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці.

Українська правда

Теми: СБУ вбивство Маріуполь
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Матіос: Ми близькі до розкриття серії терактів, сліди ведуть на Донбас 1 листопада 2017, 11:33
Головні новини дня – за 60 секунд 31 жовтня 2017, 21:35
На Донеччині СБУ затримала невідомого з кілограмом вибухівки 31 жовтня 2017, 21:27
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кива привів на суд щодо Авакова молодиків у камуфляжі
НАЗК поки не виявило e-декларацій з ознаками незаконного збагачення
У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО 31 жовтня
Матіос: Ми близькі до розкриття серії терактів, сліди ведуть на Донбас
Усі новини
бренд

"Київська перепічка" без сексизму

сила духу

Найкрутіші в світі костюми на Гелловін

урбаністика

Вежа з вертикальним лісом у Парижі