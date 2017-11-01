НАБУ і САП прийшли з обшуками до посадовців Нацполіції у "справі Авакова"

НАБУ та САП проводять обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".

Про це повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

"Детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють слідчі дії (обшуки) за місцем реєстрації та проживання низки службових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", - розповідають у бюро.

Зазначається, що обшукують помешкання осіб, які "за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ".

"Обшуки проводяться в Києві та Київській області", - додають детективи.

Антикорупційний орган пояснює, що слідчі дії проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування і пов’язаних із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків.

"Низка з них була перероблена "зворотною датою", акти прийомки здійснювались без фактичної поставки товару, який доставляли згодом. Викриті факти долучені до матеріалів слідства", - розповіли в НАБУ.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії Turboseo.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

САП заявила, що буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

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Українська правда