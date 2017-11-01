Суд розглядатиме клопотання щодо сина Авакова вже за годину

Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову відбудеться 1 листопада.

Про це повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"1 листопада 2017 року, о 17:00 в Солом’янському районному суді відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ підтримане прокурорами САП про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вчиненні злочину передбаченому ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") приватній особі", – йдеться вповідомленні.

Про час та місце розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику міністра внутрішніх справ (Сергій Чеботар -ред.) та представнику фірми-переможця тендеру (Володимир Литвин -ред.) САП обіцяє повідомити додатково.

Засідання відбудуться в приміщенні суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б.

Як повідомлялося, 1 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

Як відомо, САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Для сина Арсена Авакова просять заставу у 5 мільйонів.

31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ України в 2014 році.

Українська правда