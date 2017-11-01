Екс-"азовцю" дали 10 років в'язниці за підрив гранати в магазині

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Середа, 1 листопада 2017, 15:54

Колишнього "азовця" засудили до 10 років за гратами, через те, що він намагався підірвати свою знайому гранатою у магазині.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зазначається, що бориспільська міська прокуратура довела у суді вину колишнього "Азовця" і судом призначено для нього покарання у виді 10 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, у жовтні 2016 року 37-річний чоловік, у стані алкогольного сп'яніння, телефоном посварився зі своєю знайомою, після чого вирішив її вбити. Тому взяв бойову гранату, яку привіз додому після завершення служби в АТО, і вирушив до магазину, де працювала жінка.

"Зайшовши до магазину, незважаючи на те, що в приміщенні перебували покупці, зловмисник дістав із кишені своєї куртки бойову гранату РГН, витягнув чеку і кинув її через прилавок у бік жінки та покинув приміщення", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі додають, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, оскільки вибух гранати відбувся під металевим листом стелажу, що був розміщенний поряд з прилавком магазину, який і прийняв на себе вибухову хвилю та уражуючи дії гранати.

"Зловмисник був затриманий правоохоронцями органами одразу після вчинення злочину у порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в прокуратурі.

Його звинуватили у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами та у закінченному замаху на умисне убивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох.

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня під Харковом знайшли тіло активіста полку "Азов" Віталія Княжеського - одного зі старшин батальйону "Азов" та активіста організації "Патріот України". За попередніми даними поліції, він застрелився із рушниці.

Українська правда

Теми: прокуратура Київська область "Азов"
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