"Рюкзаки Авакова": з'явилися нові подробиці обшуків у Нацполіції
У Національній поліції розкрили нові деталі обшуків, які у середу НАБУ та САП проводили у поліцейських посадовців.
Про це у коментарі "Українській правді" розповів речник НПУ Ярослав Тракало.
Він підтвердив, що у середу дійсно проводились слідчі дії "у кількох колишніх співробітників МВС, тепер Національної поліції".
За його словами, ніхто з них не був затриманий, підозри нікому не оголошували, усі вони зараз перебувають на робочих місцях.
Тракало повідомив, що на даний момент обшуки закінчились.
При цьому прес-секретар відмовився розповідати, кого саме обшукували.
Як повідомлялося, у середу, 1 листопада, НАБУ та САП проводили обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".
За даними НАБУ, слідчі дії проводилися в Києві та Київській області у помешканнях осіб, які "за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ".
Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії Turboseo.
НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.
Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.
1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.
САП заявила, що буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.
Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента
Євген Кізілов, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.