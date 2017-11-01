Вбивство Шеремета: підозрюваних досі немає

617 переглядів
Середа, 1 листопада 2017, 16:35

У ході розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета допитано більше трьох тисяч свідків, однак підозрюваних досі не встановлено.

Про це заявив 1 листопада заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції Олександр Ковтун під час громадських слухань щодо безпеки журналістів в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Вбивство Павла Шеремета. Його розслідування здійснюється безпосередньо Головним слідчим управлінням... На жаль, підозрюваних осіб на даний час не встановлено", – сказав Ковтун.

За його словами, поліцією проведено "значний обсяг" слідчих розшукових дій, відпрацьовуються різноманітні версії скоєння даного злочину й досудове розслідування триває.

Також у цьому контексті представник поліції додав, що у ході слідства було допитано більше трьох тисяч свідків.

Як повідомлялося, через більше ніж рік після вбивства журналіста Павла Шеремета, однією з причин відсутності прогресу в розслідуванні в МВС назвали проведення реформи поліції.

Національна поліція також через суд засекретила сотні судових рішень у справі вбивства Шеремета.

Головне слідче управління Нацполіції заявило, що засекретило всі судові рішенняу справі про вбивство Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Теми: Справа Шеремета поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У МВС звалюють помилки в розслідуванні справи Шеремета на реформу 19 жовтня 2017, 18:41
Луценко дав зрозуміти, що у справі Шеремета поки немає зачіпок 9 жовтня 2017, 13:09
У Франції відкрили нову стелу меморіалу журналістам з ім'ям Павла Шеремета 6 жовтня 2017, 00:53
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Вбивство Шеремета: підозрюваних досі немає
Суд розглядатиме клопотання щодо сина Авакова вже за годину
Суд отримав клопотання про арешт Авакова-молодшого
НАБУ і САП прийшли з обшуками до посадовців Нацполіції у "справі Авакова"
Усі новини
ЮНЕСКО

Архіви Чорнобильської катастрофи тепер у реєстрі "Пам'ять миру"

екологія

Про страхи, що "ховаються" в темних водах Чорного моря

документи

Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії ПР