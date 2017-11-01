Вбивство Шеремета: підозрюваних досі немає

У ході розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета допитано більше трьох тисяч свідків, однак підозрюваних досі не встановлено.

Про це заявив 1 листопада заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції Олександр Ковтун під час громадських слухань щодо безпеки журналістів в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Вбивство Павла Шеремета. Його розслідування здійснюється безпосередньо Головним слідчим управлінням... На жаль, підозрюваних осіб на даний час не встановлено", – сказав Ковтун.

За його словами, поліцією проведено "значний обсяг" слідчих розшукових дій, відпрацьовуються різноманітні версії скоєння даного злочину й досудове розслідування триває.

Також у цьому контексті представник поліції додав, що у ході слідства було допитано більше трьох тисяч свідків.

Як повідомлялося, через більше ніж рік після вбивства журналіста Павла Шеремета, однією з причин відсутності прогресу в розслідуванні в МВС назвали проведення реформи поліції.

Національна поліція також через суд засекретила сотні судових рішень у справі вбивства Шеремета.

Головне слідче управління Нацполіції заявило, що засекретило всі судові рішенняу справі про вбивство Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.