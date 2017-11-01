Луценко: ГПУ пропонувала Каськіву угоду. Він відмовився

Генеральна прокуратура України пропонувала екс-голові Держкомінвестпроекту Владиславу Каськіву укласти угоду, але той відмовився.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу.

За його словами, Генпрокуратура пропонувала Каськіву укласти угоду і повідомити інших учасників розкрадання державних коштів і отримати м'якіший вирок, але отримала відмову.

"Каськів відмовився від запропонованої нами угоди. Тож, на сьогодні, він є єдиним підозрюваним у справі", - сказав Луценко.

Також він наголосив, що Генпрокуратура була проти застави для Каськіва, тим більше в такому розмірі.

"ГПУ не погоджується ні з заставою, ні з її розміром. Вона є занадто малою. ГПУ просило суд арештувати його без права внесення застави. Адже ця людина може втекти з країни. Однак таким було рішення суду", - заявив Луценко.

Крім того, генпрокурор додав, що в майбутньому Каськіву можуть бути вручені підозри і по інших справах.

"Зараз він проходить по одній справі. Але журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів свідчать про його причетність і до інших справ, про нанесення державі збитків на сотні мільйонів гривень. Підозри по цим епізодам будуть оголошені в майбутньому", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що Каськів не сам здався правоохоронцям, а лише погодився на добровільну екстрадицію.

"Було рішення Панами про його екстрадицію на протязі 30 днів. Він міг оскаржити це рішення, але вирішив доводити свою правоту у суді. Він за свій кошт, за що ми йому вдячні, купив квиток до України. Три працівника генпрокуратури за державний кошт придбали білети до Панами та назад і доставили Каськіва на територію України", - зазначив Луценко.

1 листопада стало відомо про екстрадицію з Панами екс-голови Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, тепер впродовж 5 днів Каськів має сплатити заставу 160 тисяч.

Каськів заявив, що заплатив державі збитки незалежно від рішення суду, але буде доводити свою невинуватість у суді.

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

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Яна Міланова, УП