СБУ викрила на хабарі голову сумського господарського суду

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Середа, 1 листопада 2017, 18:59

Співробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби спільно із працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро задокументували, що суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. 

Теми: СБУ суд хабар
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