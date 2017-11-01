Нацгвардія заявляє про загибель офіцера в зоні АТО

2275 переглядів
Середа, 1 листопада 2017, 20:40

Національна гвардія заявляє про загибель офіцера Сергія Сиротенка в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання в районі Мар’їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав пошкодження, не сумісні з життям", – йдеться в дописі.

У повідомленні фігурує дата 1 листопада 2017 року.

 

Водночас, прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні за середу заявляє про відсутність втрат за 1 листопада.

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко в коментарі "Українській правді" зазначив, що не має інформації про загибель воїна та пообіцяв уточнити.

Організація "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" також поширила повідомлення про загибель Сиротенка.

У коментарі УП через соцмережу в об’єднанні зазначили, що офіцер загинув 31 жовтня, ймовірно, ввечері.

"Керівник нашої філії в Черкасах сьогодні отримала цю інформацію від дружини Альони", – пояснили в організації.

Софія Лукашова, Валентина Романенко, УП

Теми: АТО Донбас Нацгвардія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики обстрілювали Маріупольський напрямок з кулеметів – штаб 1 листопада 2017, 18:09
У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО 31 жовтня 1 листопада 2017, 12:50
Росіянина посадили за спробу воювати на боці ЗСУ 1 листопада 2017, 12:28
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Міграційна служба вдруге відмовила Саакашвілі у притулку
У суді САП розповіла, як Нацгвардія заважала обшукам у Авакова
Вбивство Шеремета: підозрюваних досі немає
Суд розглядатиме клопотання щодо сина Авакова вже за годину
Усі новини
ЮНЕСКО

Архіви Чорнобильської катастрофи тепер у реєстрі "Пам'ять миру"

екологія

Про страхи, що "ховаються" в темних водах Чорного моря

урбаністика

Вежа з вертикальним лісом у Парижі