Чиновники "Спецтехноекспорту" розікрали 200 млн гривень – ГПУ

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Середа, 1 листопада 2017, 21:27

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 198 млн гривень посадовцями "Спецтехноекспорту".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.

"Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури Слідче управління Державної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 205 ККУ за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках  кримінального провадження були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" та місці проживання директора і бухгалтера.

"За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США", - повідомляють у прес-службі.

Наразі триває досудове розслідування.

Теми: прокуратура гроші
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