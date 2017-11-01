Головні новини дня – за 60 секунд

Справа Авакова-молодшого, екстрадиція Каськіва, прогрес в розкритті низки резонансних вбивств, але не в справі Шеремета, відмова Саакашвілі в притулку і блокування Криму - новини, які обговорювали 1 листопада.

Про справу Авакова-молодшого. Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

"Прокурори будуть клопотати про заставу у розмірі 5 мільйонів для колишнього працівника МВС (Чеботар - УП) та однієї фізичної особи ( Аваков-молодший - УП). Ще чотири мільйони проситимемо для підприємця, який мав виготовляти рюкзаки", - розповів керівник САП Назар Холодницький до рішення суду.

Також сьогодні НАБУ та САП проводять обшуки в домівках низки службових осіб Національної поліції у справі "рюкзаків Авакова".

А екс-радник глави МВС Ілля Кива прийшов разом з понад десятком чоловіків у камуфляжній формі до Солом'янського суду, де обиратили міру запобіжного заходу сину Авакова.

Сам Олександр Аваков назвав "справу рюкзаків" політичною.

Про Каськіва. "Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", – написав генпрокурор Юрій Луценко.

При цьому, колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.

Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Про теракти. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що правоохоронці близькі до розкриття низки резонансних убивств, крім підриву журналіста Павла Шеремета.

Про Шеремета. У ході розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета допитано більше трьох тисяч свідків, однак підозрюваних досі не встановлено.

Про Саакашвілі. Державна міграційна служба відмовила лідеру партії "Рух нових сил Міхеілу Саакашвілі у оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем. Саакашвілі оскаржить відмову у суді.

Про Крим. В ніч на 1 листопада окупаційні служби, що розташовані на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу.