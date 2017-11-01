В Україні затримали найближчого соратника Саакашвілі - ЗМІ

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Середа, 1 листопада 2017, 23:56

Колишнього керівника військової поліції міністерства оброни Грузії Мегіса Кардаву затримали при в`їзді на територію України з підробленим паспортом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на грузинські ЗМІ.

Кардаву, якого розшукує Інтерпол, звинувачують у Грузії у скоєнні вбивств, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами.

Також повідомляється, що він перебував у найближчому оточенні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

За інформацією ЗМІ, Кардава був доставлений до Києва, його очікує екстрадиція в Грузію.

У 2012 році соратник Саакашвілі залишив Тбілісі і з 2013 року перебуває у розшуку Інтерполу на підставі матеріалів грузинської прокуратури. У 2014 році його заочно засудили до 9 років в`язниці.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою. 

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія  Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції. 

30 жовтня представники влади Грузії заявили, що очікують від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі
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