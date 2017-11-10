"Paradise Papers": в ООН закликали карати за зловживання з офшорами

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 00:25
Укрінформ

Систематичні порушення податкового законодавства великими компаніями мають каратися зниженням їх кредитного рейтингу.

Про це заявили експерти ООН у сфері прав людини, коментуючи документи "Paradise Papers", повідомляє Центр новин ООН.

"Багаті люди і міжнародні корпорації продовжують користуватися неетичними методами в спробі знизити податки до мінімального рівня. Через це державні бюджети не отримують достатніх надходжень, щоб покрити витрати, що призводить до зростання заборгованості", - йдеться у заяві.

Експерти ООН також підкреслюють, що порушення податкового законодавства сприяє зростанню соціальної несправедливості та обмеження прав людини по всьому світу.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: ООН офшори
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