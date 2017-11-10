Twitter припинив автентифікацію користувачів через збій

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 02:32

Соціальна мережа Twitter тимчасово припинила автентифікацію користувачів через неправильну роботу системи.

Про це повідомив засновник Twitter Джек Дорсі.

"Ми зрозуміли, що якийсь час система працювала неправильно і необхідно її переглянути. Ми припустилися помилки, нічого з цим не зробивши. Працюємо зараз, аби швидше виправити", - наголосив Дорсі.

Як відомо, раніше Twitter удвічі збільшив кількість символів у повідомленнях.

Теми: соцмережі
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