Голова Європарламенту закликав реформувати ЄС

У четвер, 9 листопада, голова Європарламенту Антоніо Таяні закликав до реформування ЄС та захисту європейських цінностей.

Про це повідомляє DW.

"Європа потребує змін", - наголосив Таяні, виступаючи з традиційною промовою з нагоди річниці падіння Берлінської стіни.

"У міграційній політиці ЄС необхідно проводити чітку грань між вимушеними біженцями з регіонів, де ведуться бойові дії, і економічними мігрантами. Нам треба укласти угоди з питань біженців з африканськими країнами. Ми не можемо допустити, щоб про Африку дбав тільки Китай", - також підкреслив політик.

Як відомо, у вересні президент Франції Еммануель Макрон представив план масштабної реформи Європейського Союзу.