ОБСЄ констатує зростання насильства проти журналістів

Організація з безпеки і співробітництва у Європі наголошує на зростанні насильства проти журналістів.

Про це заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Арлем Дезір, передає Укрінформ.

"Насильство і погрози щодо журналістів знаходяться на підйомі у багатьох частинах регіону ОБСЄ. У багатьох відношеннях свобода ЗМІ зараз знаходиться під більшою загрозою, ніж будь-коли з моменту створення Офісу", - підкреслив представник ОБСЄ.

"Свобода ЗМІ й безпека не повинні знаходитися в опозиції в ОБСЄ. Сьогодні понад 170 журналістів знаходяться під вартою по всьому регіону ОБСЄ, хоча зосереджені у кількох країнах. Ми невпинно закликаємо до їхнього звільнення", - також наголосили в організації.

Дезір вступив на посаду 19 липня 2017 року і відтоді в Офіс надійшло 109 повідомлень про випадки порушення свободи ЗМІ у 31 з 57 держав-учасниць ОБСЄ. Переважна їх більшість стосувалася безпеки журналістів.