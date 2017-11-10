Доба в АТО: 19 обстрілів, двоє поранених

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 06:43
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За минулу добу, 10 листопада, російсько-окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир’я - двоє наших військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку після 18 години бойовики 4 рази били з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Луганського. З цієї ж зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського.

Також під вогнем ворога опинились наші опорні пункти неподалік Трьохізбенки, Золотого, Валуйського.

Крім того, близько 22 години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 міліметри на околицях Старого Айдару.

На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних Сил України неподалік Авдіївки.

На Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного.

У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника. 

Теми: АТО Донбас
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