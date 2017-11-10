Трамп не планує окрему зустріч із Путіним у В'єтнамі

Президент США Дональд Трамп 10 листопада прибув до В'єтнаму, де він візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Проте американський президент не проводитиме окрему двосторонню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, який теж бере участь у саміті, повідомив Білий дім, передає DW.

"Стосовно зустрічі з Путіним: підтверджень ніколи не було, і зустріч не відбудеться у зв'язку із завантаженим розкладом обох сторін", – заявила журналістам прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс безпосередньо перед прибуттям Трампа до В'єтнаму.

#BREAKING US President Donald Trump will not meet with Russia's Putin in Vietnam — AFP news agency (@AFP) November 10, 2017

У свою чергу, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це питання все ще опрацьовується.

Напередодні він повідомив журналістам, що точний час, місце і формат зустрічі узгоджуються. Пєсков запевняв, що ймовірність зустрічі президентів "висока" і "обговорюється варіант 10 числа".

За його словами, президенти в будь-якому випадку матимуть багато можливостей поговорити на полях саміту "в разі, якщо вважатимуть за необхідне".

За кілька годин після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що рішення про зустріч не було ухвалене.

Востаннє Трамп і Путін зустрічалися на саміті країн Великої двадцятки в липні у Німеччині.