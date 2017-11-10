В'ятрович вбачає тиск і шантаж із боку Польщі

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 09:05

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович вважає тиском із боку Польщі інформацію про можливу заборону йому на в'їзд.

"Друзі намагаються підтримати в ситуації з Польщею і кажуть про можливу заборону в‘їзду "це ще непідтверджена офіційно інформація", – зазначив він у Facebook.

"Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі міністра закордонних справ!) теж є інструментом тиску і шантажу української сторони? Відтак з точки зору українських (а не моїх приватних) інтересів, факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі", – заявив В'ятрович.

"Тим паче, що про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в‘їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною", – додав директор Українського інституту національної пам’яті.

Як відомо, 9 листопада польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Але офіційного підтвердження цього немає, сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Такого у четвер Варшава позитивно сприйняла пропозицію президента України провести найближчим часом зустрічі консультативного комітету президентів Польщі та України.

В останні дні з боку Польщі лунали різкі заяви та звинувачення на адресу України. Зокрема, президент Польщі закликав Порошенка прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами".

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський відзначив, що не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Олена Рощенко, УП
Теми: Польща міжнародні відносини
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