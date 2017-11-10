Розслідування справи Сущенка завершене – адвокат

Федеральна служба безпеки РФ завершила розслідування у кримінальній справі стосовно громадянина України Романа Сущенка, обвинуваченого в Росії в шпигунстві.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Сущенка Марка Фейгіна.

"Справа стосовно українського журналіста Романа Сущенка закінчена. Ми вже ознайомилися з 2 томами з 10", - сказав він.

За словами Фейгіна, вивчення матеріалів справи триватиме до кінця листопада.

Адвокат додав, що ФСБ вважає, що Сущенко збирав інформацію про конфлікт на Донбасі, але розповідати фабулу справи відмовився, пославшись на підписку про нерозголошення.

Справу Сущенка розглядатимуть в Мосміськсуді.

За словами адвоката, Сущенко свою провину не визнає, і захист має намір довести його невинуватість.

Як відомо, представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали спецкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка, який поїхав до Москви відвідати близьких родичів, 30 вересня 2016 року.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Наприкінці вересня 2017 року суд у Москві вирішив залишити Сущенка під вартою ще на 2 місяці. В українському МЗС відреагували на це "рішучим протестом".

21 жовтня Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.