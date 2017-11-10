Каналу "Рада" таки дали право на цифрове мовлення по всій Україні

Парламентський телеканал "Рада" переміг у конкурсі на отримання ліцензії на загальнонаціональне цифрове мовлення.

9 листопада Національна рада підбила підсумки відбору на мовлення з використанням вільного загальнонаціонального каналу мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 (стандарт DVB-T2 (MPEG-4)).

Переміг у конкурсі парламентський телеканал "Рада", повідомляє сайт Верховної Ради.

Участь у конкурсі також брали ТОВ "Уніан ТБ", м. Київ ("УНІАН"); ТОВ "Гравіс", м. Київ ("ПЛЮСПЛЮС"); ТОВ "Новини 24 години", м. Київ ("NEWSONE"); ТОВ "Інформаційне агентство "112-Україна", м. Київ ("112 Україна").

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко перед голосуванням заявив:

"Я голосуватиму за "Раду". У приватних каналах ми, як правило, висловлюємо свою думку, а канал "Рада" – як дзеркало. Для мене він, по суті, менш дискусійний. Державний канал має доносити правду, виборці мають знати, що відбувається в парламенті".

А директор телеканалу "Рада" Володимир Лех заявив: "Присутність телеканалу "Рада" у загальнонаціональному доступі дасть можливість ширше інформувати населення України про весь законодавчий процес в нашій державі".

Він наголосив, що канал "Рада" – єдиний в державі телеканал, який у повному обсязі транслює пленарні засідання, засідання погоджувальних рад, парламентських слухань, а також висвітлює роботу парламентських комітетів та комісій.

"Ми не робимо висновки – ми даємо право зробити їх нашим глядачам", – сказав Лех.

Члени Національної Ради одностайно проголосували за визнання переможцем конкурсу телеканал "Рада".

Зазначимо, що 10 жовтня народний депутат Сергій Лещенко заявляв, що "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" під вибори отримають "новий телеканал державним коштом" – і йшлося саме про канал "Рада".

Ще тоді нардеп писав, що вже вирішено, що ліцензію отримає парламентський телеканал, а інші чотири приватних канали, які заплатили по 130 тисяч гривень конкурсної застави, просто буде "пошито в дурні": вони втратять свої гроші, бо жодних шансів в них немає.

"Вказівка виписати ліцензію каналу "Рада" уже дана Нацраді, контрольний пакет якої розподілено між БПП та "Народним фронтом". Партіями, які ведуть переговори про спільну участь у наступних виборах", – писав рівно місяць тому Лещенко.

На його думку, "передача ліцензії на мовлення каналу "Рада" є абсурдом, оскільки вже зараз він присутній у всіх кабельних мережах країни як обов'язковий канал".

Нардеп зазначав, що програмна політика каналу "апріорі буде заручником правлячої коаліції та голови Верховної Ради".