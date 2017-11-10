У Криму активіста Балуха забрали з суду до лікарні

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 10:57

Українського активіста Володимира Балуха, якого в анексованому Криму звинувачують у зберіганні боєприпасів, забрали з зали суду до лікарні.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", 10 листопада Балуху стало зле в Роздольненському райсуді, йому викликали "швидку допомогу".

Лікарі зробили Балуху знеболювальний укол, прокурор наполіг на відправці підсудного до лікарні. Активіста повезли до центральної районної лікарні Роздольненського району

Адвокат Ольга Дінзе сказала: "Балух уже 11 місяців перебуває під вартою, незважаючи на те, що відповідно до статті 255 КПК Росії особа за злочин середньої тяжкості не може утримуватися під вартою більше 6 місяців. Відповідно, він підлягає звільненню, або стосовно нього слід обрати інший, м'якший запобіжний захід".

"На даний час стан його здоров'я значною мірою погіршився, у тому числі через умови утримання. Він відчуває сильні болі в області спини. У зв'язку з цим у нього є порушення рухової активності. Належна медична допомога йому не надається", – повідомила вона.

"Відповідно, захист має намір звернутися з клопотанням до суду про зміну Балуху запобіжного заходу на менш суворий, не пов'язаний із утриманням під вартою", – сказала адвокат.

Напередодні Балуху продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Дружина його заперечує наявність зброї в домі.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який майорів на подвір'ї його будинку.

Теми: Крим права людини суд анексія
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