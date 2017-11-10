У Криму активіста Балуха забрали з суду до лікарні

Українського активіста Володимира Балуха, якого в анексованому Криму звинувачують у зберіганні боєприпасів, забрали з зали суду до лікарні.



Як повідомляє "Крим.Реаліі", 10 листопада Балуху стало зле в Роздольненському райсуді, йому викликали "швидку допомогу".



Лікарі зробили Балуху знеболювальний укол, прокурор наполіг на відправці підсудного до лікарні. Активіста повезли до центральної районної лікарні Роздольненського району



Адвокат Ольга Дінзе сказала: "Балух уже 11 місяців перебуває під вартою, незважаючи на те, що відповідно до статті 255 КПК Росії особа за злочин середньої тяжкості не може утримуватися під вартою більше 6 місяців. Відповідно, він підлягає звільненню, або стосовно нього слід обрати інший, м'якший запобіжний захід".

"На даний час стан його здоров'я значною мірою погіршився, у тому числі через умови утримання. Він відчуває сильні болі в області спини. У зв'язку з цим у нього є порушення рухової активності. Належна медична допомога йому не надається", – повідомила вона.



"Відповідно, захист має намір звернутися з клопотанням до суду про зміну Балуху запобіжного заходу на менш суворий, не пов'язаний із утриманням під вартою", – сказала адвокат.



Напередодні Балуху продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.



ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Дружина його заперечує наявність зброї в домі.



У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.



Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який майорів на подвір'ї його будинку.