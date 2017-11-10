Погода на вікенд: українців зігріє вологе повітря з Європи

232 перегляди
П'ятниця, 10 листопада 2017, 13:37

На вихідних, 11-12 листопада, погоду в Україні визначатиме вологе і тепле повітря атлантичного походження, що надходить із Західної Європи,

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за інформацією метеорологів, у суботу в цілому країною невеликі, а на Закарпатті помірні дощі, лише в східних, Запорізькій і Херсонській областях без істотних опадів. Вночі та вранці на півдні та сході місцями туман. Вітер південний і південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 вище нуля, на крайньому півдні до 13 градусів. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У Києві - невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 7-9.

12 листопада синоптики прогнозують в Україні невеликі дощі, на Закарпатті помірний дощ; тільки на півдні країни без опадів.

Вітер південний і південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів тепла, на півдні до плюс 8, вдень в західних і північних областях 4-9 градусів вище нуля, на решті території 8-14. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У Києві - невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4 тепла, вдень 5-7 градусів.

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Погода на п'ятницю: туман і дощі 10 листопада 2017, 07:10
Погода на понеділок: хмарно, без дощів 6 листопада 2017, 07:31
Найближчими днями - хмарно, без дощів 5 листопада 2017, 14:48
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В Європі помітили радіоактивну хмару, що могла прилетіти з Росії
МЗС Польщі: Рішення України ставлять під сумнів стратегічне партнерство
Силовики прийшли з обшуками до чергової компанії Новинського
Каналу "Рада" таки дали право на цифрове мовлення по всій Україні
Усі новини
смаколики

Nutella тепер не така. Паніка фанатів солодкої пасти

made in Ukraine

Сумки-трансформери з Одеси зібрали потрібну суму на Kickstarter

дослідження

"За" і "проти" сильних фізичних навантажень у віці 70+