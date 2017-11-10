САП вручила Насірову обвинувальний акт

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:28

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС, який вручено підозрюваним та їх захисникам.

Про це інформує прес-служба САП 10 листопада.

В п'ятницю ж обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Зазначається, що з моменту відкриття матеріалів кримінального провадження минуло більш ніж 3 місяці та нарешті, після обмеження сторони захисту в ознайомленні, є змога завершити досудове розслідування, як і передбачалось, складанням обвинувального акту.

"У ході виконання вимог ст.290 КПК України сторона захисту не надала доказів, які б могли свідчити про необхідність зміни правової кваліфікації кримінальних правопорушень, а тим більше – закриття кримінального провадження", – наголошують у САП.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, процесуальні керівники впевнені у наявності беззаперечних доказів вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів, та сподіваються на дотримання розумних строків судового розгляду, де ці докази будуть належним чином представлені суду", – йдеться в заяві.

У САП висловили сподівання, що суд, забезпечить дотримання вимог ст.ст. 314, 320 КПК України щодо призначення підготовчого судового засідання у п’ятиденний строк з дня надходження обвинувального акту до суду, а також запасного судді, з урахуванням складності кримінального провадження та неабиякого суспільного резонансу, який воно викликало.

Як відомо, відстороненого главу ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Українська правда
Теми: Насіров Антикорупційна прокуратура
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