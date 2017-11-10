Парубій припускає зміну прохідного бар’єру у Раду

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 19:03

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що очікує складних дискусій із депутатами-мажоритарниками щодо впровадження на парламентських виборах пропорційної системи з відкритими партійними списками. Він зазначив, що під час процесу ухвалення може бути змінений прохідний бар'єр у Раду для політичних сил.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає "Укрінформ".

Парубій пояснив, що прохідний бар'єр можуть змінити, якщо парламент підтримає поправки до законопроекту у другому читанні, але саму виборчу система вже не зможуть змінити у кінцевому голосуванні.

"Правка, наприклад, може стосуватись відсотка (прохідного бар'єру - ред.): чи 4, чи 5, чи 3. Це може бути дискусія, і в цій дискусії Верховна Рада буде приймати кінцеве рішення. Будь-хто з депутатів може дати правку і запропонувати прохідний бар'єр для політичних партій", - зазначив керівник парламенту.

Парубій додав, що можуть змінюватися технічні речі, але фундаментальний системний підхід, запропонований цим виборчим кодексом, повинен бути збережений у другому читанні.

На його думку, запропонована виборча система може стати потужним соціальним ліфтом для залучення нових сил у політику.

Як відомо, 7 листопада народні депутати проголосували у першому читанні за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

Теми: Верховна Рада вибори Парубій
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