Порошенко виступає за ліквідацію подвійних реєстрів на землю

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 19:25

Президент Петро Порошенко заявив, що потрібно ліквідувати подвійні реєстри на земельні ділянки.

Про це він розповів на засіданні Національної ради реформ, передає "Укрінформ".

"Треба ліквідувати подвійні реєстри, які є атмосферою для рейдерських захоплень землі. У нас має бути один реєстр. Пропонується авторським колективом, щоб він був у Держгеокадастрі. Але питання до цього - це має бути лише сервісна і контрольна функція", - сказав Порошенко.  

Він додав, що "ніхто не може зупинити, підвісити і чекати стимулюючих кроків для прискорення цієї реєстрації".

Теми: Порошенко земля
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