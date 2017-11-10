Порошенко виступає за ліквідацію подвійних реєстрів на землю
Президент Петро Порошенко заявив, що потрібно ліквідувати подвійні реєстри на земельні ділянки.
Про це він розповів на засіданні Національної ради реформ, передає "Укрінформ".
"Треба ліквідувати подвійні реєстри, які є атмосферою для рейдерських захоплень землі. У нас має бути один реєстр. Пропонується авторським колективом, щоб він був у Держгеокадастрі. Але питання до цього - це має бути лише сервісна і контрольна функція", - сказав Порошенко.
Він додав, що "ніхто не може зупинити, підвісити і чекати стимулюючих кроків для прискорення цієї реєстрації".
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