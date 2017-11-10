САП скерувала до суду обвинувальний акт Насірову – НАБУ

479 переглядів
П'ятниця, 10 листопада 2017, 20:14

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт cтосовно голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ 10 листопада.

У повідомленні зазначається, що досудове розслідування у цьому провадженні завершено 28 липня 2017 року. Підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування більше трьох місяців.

"У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляють в НАБУ.

Як відомо, 10 листопада САП затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС, який вручено підозрюваним та їх захисникам.

Відстороненого главу ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: Насіров суд НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
САП вручила Насірову обвинувальний акт 10 листопада 2017, 14:28
У САП розповіли, на якому етапі справа Насірова 8 листопада 2017, 15:12
На суддю, яка відмовилась стягнути 100 млн з Насірова, подали скаргу 2 листопада 2017, 18:12
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Поблизу Тулузи авто врізалося в групу студентів, троє постраждалих
Вибухівку шукали в аеропортах по всій Україні
В САП заявили про зведення рахунків між Ситником та Корчак
САП вручила Насірову обвинувальний акт
Усі новини
інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Рейк'явіку

відео

"Ти – не така, як усі". Як талановито продати стару автівку

Urban Space 500

Навіщо кияни інвестували у перший громадський ресторан міста