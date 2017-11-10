Бойовики утримують в заручниках 152 людини – Геращенко

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 22:45

Бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 людини.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв'ю "5 каналу", передають "Українські Новини".

"На сьогоднішній день на окупованих територіях утримуються 152 особи. Це - цивільні і військові", - сказала Геращенко.

Вона підкреслила на неприпустимості того, що протягом 14 місяців процес звільнення заручників залишається заблокованим.

Раніше Геращенко заявляла, що Україна готова передати бойовикам 313 людей в обмін на 88 українських заручників, місце знаходження яких встановлено.

За її інформацією, раніше у списку в полоні на Донбасі знаходилися 144 людини.

Теми: Донбас війна АТО Геращенко
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