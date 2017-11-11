У ДТП з маршрутками в Харкові постраждали 11 осіб

1376 переглядів
Субота, 11 листопада 2017, 00:29

Два маршрутних автобуси зіткнулися в Харкові, на Новоіванівському мосту: "швидка" відвезла в лікарню 10 пасажирів, з них троє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Дві маршрутки, два "Богдани". На Новоіванівському мосту 302 маршрут наздогнав 278. В результаті швидка відвезла в невідкладну допомогу 10 пасажирів, з них троє дітей 8, 10 та 17 років. Начебто тяжких немає. Зараз всіх постраждалих оглядають", - написав Сидоренко.

Згодом він уточнив, що постраждалих 11.

Теми: Харків ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ДТП в Харкові: захист водія Touareg оскаржив його арешт 10 листопада 2017, 18:34
ДТП в Харкові: з лікарні виписали ще одного постраждалого 10 листопада 2017, 13:12
ДТП у Харкові: водія Touareg взяли під варту на 2 місяці 8 листопада 2017, 22:24
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Польща не підтвердила заборону на в'їзд В'ятровичу - Клімкін
Головні новини дня – за 60 секунд
Поблизу Тулузи авто врізалося в групу студентів, троє постраждалих
Вибухівку шукали в аеропортах по всій Україні
Усі новини
афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві 10-12 листопада

смаколики

Nutella тепер не така. Паніка фанатів солодкої пасти

дослідження

Поганий сон впливає на наш мозок так само, як алкоголь