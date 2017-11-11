WADA отримала докази вживання допінгу спротсменами РФ

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Субота, 11 листопада 2017, 00:48

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) отримало базу даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 року по серпень 2015-го.

Про це повідомляється на сайті організації, пише DW.com.

"Ці нові дані підкріплюють нашу вимогу про те, щоб російська влада теж публічно визнала висновки незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена", - заявив президент WADA Крейг Ріді.

Як наголошується в прес-релізі, фахівці WADA отримали базу даних в кінці жовтня і продовжують її вивчати. В агентстві обіцяють надати додаткові відомості про результати аналізу на засіданні виконкому організації 15-16 листопада.

За інформацією газети The New York Times, файл з результатами допінг-тестів у Московській антидопінговій лабораторії був переданий WADA якимось інформатором, а не через офіційні канали.

Як відомо, влітку 2016 року МОК створив дві комісії для розслідування звинувачень, представлених в доповіді канадського професора права Річарда Макларена, який очолював незалежну комісію Всесвітнього антидопінгового агентства WADA по РФ.

МОК може заборонити виконання державного гімну Росії під час зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані в якості покарання за допінговий скандал.

Теми: Олімпіада Росія скандал
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